«Женщина позвонила»: в Сочи ощутили подземные толчки

Явление зафиксировали в микрорайоне Бытха.

В Сочи зафиксированы подземные толчки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Сочи (ЕДДС).

Отмечается, что о таком явлении в службу сообщила обеспокоенная женщина.

«С Бытхи было, слышали тоже, микрорайон Бытха, женщина позвонила и сказала, что… почувствовала какие-то толчки», — отметила оператор ЕДДС.

Но, по информации регионального МЧС, никаких заявок по поводу подземных толчков от жителей не поступало, и городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. В сети появились слухи о б аналогичных явлениях в микрорайонах Макаренко и Мацесты, но эти данные в ведомствах региона пока не комментировали.

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