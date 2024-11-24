«Женщина позвонила»: в Сочи ощутили подземные толчки

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 51 0

В ЕДДС Сочи поступило сообщение о подземном толчке

В Сочи ощутили подземные толчки

Фото: www.globallookpress.com/Garry Lotulung

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Явление зафиксировали в микрорайоне Бытха.

В Сочи зафиксированы подземные толчки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Сочи (ЕДДС).

Отмечается, что о таком явлении в службу сообщила обеспокоенная женщина.

«С Бытхи было, слышали тоже, микрорайон Бытха, женщина позвонила и сказала, что… почувствовала какие-то толчки», — отметила оператор ЕДДС.

Но, по информации регионального МЧС, никаких заявок по поводу подземных толчков от жителей не поступало, и городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. В сети появились слухи о б аналогичных явлениях в микрорайонах Макаренко и Мацесты, но эти данные в ведомствах региона пока не комментировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке борются с последствиями извержения вулкана. Там закрыты детские сады и школы из-за извержения вулкана Шивелуч. Жителям рекомендовано не открывать окна, носить маски и по возможности лишний раз не выходить из дома — на улице сложно дышать. Самый крупный вулкан на полуострове проснулся еще накануне, он выбросил гигантский столб пепла. В высоту он достигает десяти километров.

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