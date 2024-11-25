Новый вид туризма. Для путешествий с детьми создадут спецмаршруты

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В единую базу войдут объекты и мероприятия, направленные на сохранение традиционных ценностей.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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В России появятся специальные маршруты для путешествий семей с детьми. Как выяснили «Известия», профильный комитет Госдумы начал подготовку законопроекта о социальном туризме.

В документе будут содержатся новые требования к инфраструктуре и бизнесу для отдыха отдельных категорий граждан. В единую базу семейных туристических маршрутов войдут объекты и мероприятия, направленные на сохранение традиционных ценностей.

Кроме того, планируется, что появится спецтариф для поездок многодетных семей, а предпринимателям, которые будут оказывать такие услуги, предоставят льготы.

Согласно документу, в проработке задействованы разные ведомства — кабмин, Минэкономразвития, Минтранс, Росстандарт, а также региональные органы власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия возглавила топ направлений для путешествий на Новый год. В частности, сегмент авторских туров, вырос на 25-30%. В среднем, одна такая поездка обходится в 100 тысяч рублей, а за границу — в два раза дороже.

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