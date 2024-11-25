Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

В результате аварии пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

Фото: 5-tv.ru

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В Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила петербургская полиция в своем Telegram-канале.

В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти рейсовый автобус, двигаясь на большой скорости, столкнулся с припаркованными фурами. В результате аварии пострадали 11 человек, из них пятеро — несовершеннолетние. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии.

На месте работают оперативные службы. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

К слову, в Ленинградской области в городе Кудрово автомобиль сбил женщину и коляску, в которой находился годовалый ребенок. На место были вызваны медики. Врачи выявили у малыша ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация матери и ребенку не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Саратовской области 56-летний водитель совершил наезд на 14-летнего подростка. Как оказалось, он шел по обочине. Пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

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