Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

В Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила петербургская полиция в своем Telegram-канале.

В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти рейсовый автобус, двигаясь на большой скорости, столкнулся с припаркованными фурами. В результате аварии пострадали 11 человек, из них пятеро — несовершеннолетние. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии.

На месте работают оперативные службы. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

К слову, в Ленинградской области в городе Кудрово автомобиль сбил женщину и коляску, в которой находился годовалый ребенок. На место были вызваны медики. Врачи выявили у малыша ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация матери и ребенку не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Саратовской области 56-летний водитель совершил наезд на 14-летнего подростка. Как оказалось, он шел по обочине. Пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.