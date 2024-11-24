Подросток погиб под колесами автомобиля в Саратовской области

Пострадавший шел по обочине.

Школьник погиб после столкновения с автомобилем марки Chevrolet Niva. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

Отмечается, что в воскресенье, 24 ноября, недалеко от поселка Расково Гагаринского района, 56-летний водитель совершил наезд на 14-летнего подростка. Как оказалось, он шел по обочине. Пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Следователи приступили к проверочным мероприятиям, направленным на установление обстоятельств данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте под Саратовом. Подозреваемый в преступлении доставлен в отдел полиции. Выйти на его след помогло то, что смертельно раненный им водитель успел написать на машине номер автомобиля, из которого были произведены выстрелы. В городе Маркс Саратовской области в этот день в результате дорожного конфликта один человек был убит и один ранен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям за убийство и покушение на убийство.