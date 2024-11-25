Новая мода: как пандемия повлияла на шопинг-привычки людей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Модный эксперт Армани: после пандемии приоритет в одежде сместился на комфорт

Новая мода: как пандемия повлияла на шопинг-привычки людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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COVID-19 научил покупать и продавать одежду в интернете.

Людям после пандемии стали важны функциональность и философия вещей. Об этом рассказала изданию Газета.ру эксперт в индустрии моды и ритейла, лидер женского предпринимательского сообщества Надя Амрани.

По словам специалиста, COVID-19 оказал сильное влияние на то, как люди стали покупать и относиться к вещам. У многих сменился образ жизни, во время пандемии население было ограничено в передвижении и общении. Это позволило сместить акцент с красоты на функциональность и удобство.

После люди продолжили развивать «новую моду», когда вещь — это инвестиция в будущее, а не бездумная покупка.

«Сегмент масс-маркета оказался как раз тем, где начали проявляться неожиданные, а порой даже немного забавные изменения: от страсти к мягким худи до пересмотра отношения к качеству и комфорту. Привычки людей изменились. Теперь важен не только стиль, но и функция, долговечность и даже философия вещей», — пояснила Армани.

После коронавируса люди стали относиться к покупкам более осознано, и многое сместилось в онлайн. Эксперт приводит статистику, согласно которой продажи через интернет возросли от 30 до 50%. Это заставило тех, кто раньше не вкладывался в развитие онлайн-магазина, в срочном порядке осваивать торговлю в сети. И эта тенденция продолжает развиваться.

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