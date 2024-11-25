В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и сбил пять человек

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 103 0

Состояние пострадавших пока неизвестно.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Челябинске автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Авария произошла на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина. Машина на полной скорости въехала у пешеходного перехода в группу людей. Некоторых выбросило на дорогу. Водитель поспешил скрыться с места преступления.

«В результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно пятеро пострадавших, все живы. Бригаду реанимации остановили по пути следования», — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Информация об их состоянии уточняется.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что водителя удалось задержать. Его доставили в полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с фурой. В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти рейсовый автобус, двигаясь на большой скорости, столкнулся с припаркованными грузовиками. Количество пострадавших в результате ДТП увеличилось до 13 человек. Среди пассажиров транспортного средства были несовершеннолетние и беременная женщина. Одному из людей ампутировали ногу. Пока полиция выясняет причину аварии.

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