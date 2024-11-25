Уничтожавшему советские памятники Институту нацпамяти Польши урезали бюджет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Депутаты сейма заинтересовались, на что рассадник русофобии тратит 539 миллионов злотых в год.

Уничтожавшему советские памятники Институту нацпамяти Польши урезали бюджет

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Институту национальной памяти Польши, известному, как рассадник русофобии, уничтожающий советские памятники, урезали бюджет. Об этом пишет EADaily.

В публикации говорится, что вопрос о финансировании института остро встал минувшей осенью, когда Варшава судорожно изыскивала средства для помощи пострадавшим от потопа и начала урезать бюджеты госучреждений.

Масла в огонь подлил депутат от партии «Польша 2050» Норберт Петриковский, который раскритиковал работу института в связи с выдвижением директора учреждения Кароля Навроцкого на выборы президента Польши в 2025 году.

Депутат заявил об огромных бюджетных средствах, которые идут на финансирование деятельности института. Это ни много ни мало 539 миллионов злотых в год — 13 миллиардов рублей. Петриковский потребовал, чтобы институт отчитался, на что были направлены такие «гигантские деньги».

В итоге на днях парламентский комитет государственных финансов внес поправки в бюджет на следующий год о сокращении финансирования ряда госорганов, включая Институт нацпамяти, на 335 миллионов злотых — восемь миллиардов рублей.

Польский Институт национальной памяти известен системным уничтожением памятников советским воинам, спасшим поляков от истребления немецкими оккупантами в годы Второй Мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Польши игнорируют законы страны о наемничестве, называя наемников Вооруженных сил Украины «добровольцами».

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