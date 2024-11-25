Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

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Погибших нет.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Взрыв прозвучал на нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в Измире на западе Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно последним данным, пожар, вспыхнувший после взрыва, взят под контроль. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

«Около 20:00 на одном из наших нефтяных блоков на нефтеперерабатывающем заводе в Измире произошел пожар. Установка была остановлена, в инцидент вмешались технические команды, действовали в координации с соответствующими официальными подразделениями. Пожар потушен», — сообщили позднее в пресс-службе Tüpraş.

Там уточнили, что сотрудники компании в порядке. Работа компании в других подразделениях продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возле посольства Израиля в столице Иордании произошла стрельба. Полиция призвала жителей не выходить из своих домов.

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Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

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