Возле посольства Израиля в столице Иордании произошла стрельба

Власти предупредили местных жителей о необходимости оставаться дома.

Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба. Район оцепили правоохранители, а также туда приехали медики. О происшествии сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свидетелей произошедшего.

Кроме того, как рассказали очевидцы, полиция и скорая помощь прибыли в район Рабия, где расположено посольство. Полиция призвала жителей не выходить из своих домов, пока сотрудники службы безопасности не найдут преступников, устроивших стрельбу. Район рядом с посольством США продолжает находиться под усиленной охраной полиции, что стало следствием частых демонстраций против правительства Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

В мае прокурор МУС Карим Ахмад Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Он заявил о наличии доказательств того, что политики должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)».

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, не меньше 120 человек погибли в секторе Газа за два дня из-за ударов ЦАХАЛ.



