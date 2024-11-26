Просто болванки. Почему Киев не сможет управиться с западными ракетами

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Le Monde: Европа возобновила обсуждение отправки своих войск на Украину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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В последние недели в Европе возобновились дискуссии об отправке на Украину западных войск.

Французская Le Monde сегодня вышла со статьей, которая, пожалуй, впервые приоткрывает европейцам секрет ударов дальнобойными ракетами по территории России.

Журналисты приходят к выводу, что использовать это оружие без поддержки западных военных украинцы просто не могут. То есть, Le Monde повторяет слова нашего президента Владимира Путина, который уже год пытается донести эту мысль до жителей Старого Света. Британские Storm Shadow и французские SCALP-ы — это обычные болванки. Пока их не запрограммировали. Так вот, у Киева таких специалистов просто нет.

Газета также писала, что в Европе некоторое время назад вернулись к обсуждению отправки войск на Украину. Это связывают с вероятным отказом США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Соединенных Штатах потребовали объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за разрешения применять дальнобойные ракеты ATACMS.

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