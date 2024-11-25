Путин: российская вакцина против рака станет прорывом

Созданная в России вакцина против рака станет прорывом после ее внедрения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

«Это все равно прорыв будет», — заявил российский лидер.

Вероникой Скворцова доложила главе государства об инновационных разработках агентства в области биотехнологий. В частности, глава ФМБА заявила, что проверка всех компонентов по отдельности и вместе должна занять около года. После проведения необходимых испытаний российскую персонализированную вакцину от рака станут применять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заболеваемость раком желудка в России снизилась на 16%. Продолжительность жизни в России в ближайшем будущем должна достичь 80 лет. Об этом Владимир Путин заявил, выступая перед медиками на Конгрессе «Национальное здравоохранение».

Развивается ядерная и клеточная медицина. К разработкам также привлекают и искусственный интеллект.