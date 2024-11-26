Отношения молодых артистов продлились недолго и были сложными, но разрыв оказался тяжелым испытанием.

Певица Люся Чеботина получила предложение руки и сердца от поклонника на шоу рэпера Басты (Настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.). Оказалось, молодой человек давно мечтает связать судьбу с популярной артисткой. Первый шанс парень упустил, но на этот раз подготовился лучше — принес букет и снова заявил о своих чувствах.

Как известно, прежде Чеботину связывали романтические отношения с певцом Юрием Киселевым, выступающим под псевдонимом ЮрКисс. Продлились они недолго, о расставании пресса заговорила в 2023 году, но только в 2024-м артисты официально подтвердили разрыв. Однажды комментируя ситуацию, исполнительница призналась — она никогда не простит бывшего за равнодушие. Вокруг Чеботиной крутились неприятные сплетни, она тяжело переживала конец романа, но Киселев и не подумал заступиться.

Помимо прочего певица заявила, что отношения между ними были сложными — она не понимала до конца, кем приходится своему возлюбленному. По словам звезды, ЮрКисс только создавал видимость пары. Он дарил подарки, водил на свидания, но избегал даже минимальной конкретики и не обозначал свой статус. Но… Это дело прошлое. Теперь за сердцем блондинки охотятся другие кавалеры.

«Несколько лет назад на концерте в Gipsy молодые люди из зала кричали вам: „Люся, выходи за меня!“ На это предложение руки и сердца вы отреагировали: „Ого, мне так сразу никто предложения не делал. Хоть бы цветы купили для начала“. Что ж… Цветы я купил. Людмила, выйдете за меня?» — обратился к ней один из гостей шоу.

«Так сразу?! Что?!» — удивлялась Чеботина.

Конечно, в объятия фаната артистка не бросилась. Да и зрители не отнеслись серьезно к его предложению. Смелость жениха оценили, однако в его шансах завоевать сердце знаменитости публика сильно сомневается. Люся Чеботина предпочитает скрывать от общественности личную жизнь, так что едва ли о ее ответе фанату напишут в новостях.

Ранее 5-tv.ru публиковал признания певицы о романе с ЮрКиссом.