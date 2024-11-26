Лондон отправил Киеву десятки ракет Storm Shadow

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Великобритания отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Поставки осуществили до того, как США и Британия объявили о разрешении на удары вглубь России.

Лондон отправил Киеву несколько десятков дальнобойных ракет Storm Shadow до того, как Великобритания и США дали фактически сами себе разрешение на удары натовским оружием вглубь России.

Об этом узнало агентство Bloomberg. Источники издания отказались раскрывать точную дату поставки и конкретное количество ракет, сославшись на соображения безопасности. По их словам, решение было принято после того, как у ВСУ закончились дальнобойные ракеты, которые украинцы самостоятельно использовать просто не могут.

Москва неоднократно это подчеркивала: спутниковую разведку, целеуказания и пуски обеспечивают специалисты НАТО. А разрешение на удары по нашей территории означает прямое участие стран альянса в конфликте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра 308, собранная из отечественных комплектующих. Среди преимуществ оружия — высокая точность, кроме того, она легче аналогов.

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