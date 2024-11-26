Самый оптимальный вариант: какая сумма позволит обеспечить комфортную старость

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Экономист Подольская: для комфорта в старости нужно до 50 тысяч рублей в месяц

Названа сумма для комфортного проживания в старости

Фото: 5-tv.ru

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Пенсии не всегда бывает достаточно, чтобы удовлетворить все нужды. Однако есть отличный способ пассивного дохода, который увеличит заработок.

Для комфортной жизни в старости россиянам нужно от 35,8 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с изданием Газета.ру.

«Сумма для комфортного проживания в старости составляет от 35,8 тысяч до 45-50 тысяч рублей, по результатам опросов россиян. При этом министерство труда и социальной защиты РФ установило прожиточный уровень пенсионера в 2024 году в 13 290 рублей, что при всех опросах отмечают как недостаточный», — отметила эксперт.

Чтобы обеспечить себе комфортное проживание в старости, следует вкладывать средства в инвестиционные инструменты. Они дают уровень дохода выше, чем уровень инфляции. Экономист отметила, что самый просто инструмент — недвижимость.

Можно сдавать в аренду жилье. И хоть одного миллиона недостаточно для приобретения квартиры-студии, но эту сумму можно взять в кредит и выплачивать из получаемого пассивного дохода за сдачу жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме раскрыли размер средней страховой пенсии в 2025 году.

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