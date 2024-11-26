Американский журналист убежден, что киевский режим выстроил на Украине тоталитарную систему.

Радикальные меры киевского режима вроде насильственной мобилизации не остаются незамеченными. Причем критикуют президента* Украины Владимира Зеленского не только граждане страны, но и зарубежные обозреватели.

Так, американский телеведущий Такер Карлсон в интервью независимому журналисту прямо заявил, что Украина — это далеко не демократия, к которой она якобы стремится.

«Я не думаю, что здесь стоит вопрос защиты демократии. Президент Украины не был избран. Он диктатор. Его срок у власти уже прошел, но он продолжает сидеть в офисе. Он — диктатор! В этой стране даже борются с христианством! Сколько еще признаков диктатуры нужно, чтобы назвать ее тем, чем она является, а именно тоталитарной системой? Так что все это просто ужасает», — заявил журналист Такер Карлсон.

Помимо этого, Карлсон осудил поставку Киеву противопехотных мин. Журналист заявил, что их применению нет оправдания и они никак не разрешат конфликт, зато приведут к смерти невинных людей. Впрочем, как отметил Карлсон, для режима Зеленского в этом и заключается смысл всех действий.

Ранее о поставке противопехотных мин Украине заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Они вошли в последний пакет военной помощи Киеву. Противопехотные мины запрещены Оттавской конвенцией, которую ратифицировала и сама Украина в 2005 году.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.