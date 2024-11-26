«Большие перспективы»: Шойгу провел переговоры с правительством Афганистана

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Шойгу обсудил противодействие терроризму с представителями правительства Афганистана

Фото, видео: 5-tv.ru

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Секретарь Совбеза РФ посетил Кабул в рамках рабочей поездки.

Противодействие терроризму и борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил Сергей Шойгу с представителями правительства Афганистана.

Секретарь Совета Безопасности возглавил российскую делегацию, в состав которой также вошел заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. В ходе рабочей поездки в Кабуле прошли переговоры с афганскими министрами обороны и внутренних дел, а также вице-премьерами, курирующими экономику и политику.

Стороны затронули тему участия российских компаний в реализации проектов на территории Афганистана, включая помощь в развитии транзитного потенциала страны с участием других государств региона.

«Провели ряд встреч фактически с вице-премьерами, министрами. Мы обсуждали вопросы нашего дальнейшего сотрудничества во всех сферах. Рассмотрели все, что связано с торговлей, товарооборотом, большой пакет по энергетике. Все это имеет хорошие, большие перспективы», — заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Также он подчеркнул усилия российской стороны по оказанию гуманитарного содействия афганскому населению. За последний год в Кабул было доставлено 1200 тонн помощи, включая продукты питания и предметы первой необходимости.

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