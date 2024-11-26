Не сдается: Камала Харрис обдумывает варианты продолжения политической карьеры

Сейчас она работает над стратегией публичных выступлений, направленных против Трампа.

Набравшая наименьшее количество голосов на выборах президента США Камала Харрис, выдвигаемая от Демпартии, рассматривает участие в следующей гонке лидеров 2028 года. Об этом передает Politico.

Как отмечается, Харрис хочет сохранить влияние в партии демократов. Сейчас она работает над стратегией публичных выступлений, направленных против набравшего большинство голосов на выборах Дональда Трампа. Вместе с тем Харрис намерена укрепить политические связи.

Она обдумывает два варианта дальнейшего развития карьеры: либо выдвижение на пост губернатора Калифорнии в ближайшие два года, либо же участие в выборах президента США в 2028 году. Дилемма для Харрис непростая: должность губернатора может стать для нее последней в политической карьере, а может привести к посту американского лидера.

Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.

Наибольшее количество голосов, согласно предварительным данным, набрал Трамп. Харрис уже официально признала поражение на выборах президента США. Она поздравила своего оппонента с победой и призвала сторонников принять результаты голосования.

Как считают западные СМИ, Харрис в провале может винить только саму себя. Как пишут журналисты газеты Telegraph, ее президентская кампания — худшая в истории США. Она не предлагала никаких убедительных решений по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине. А также лишь заявляла, что выступает за перемены, при этом, продвигала идеи действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru писал, что демократы запланировали «Народный марш на Вашингтон» накануне инаугурации Трампа.