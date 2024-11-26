Рэпер Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Музыкант не признает свою вину.

Рэпер Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Рэпер Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев) обжаловал штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Административный протокол в отношении Алексеева был зарегистрирован 25 октября. Решение о нем вынесли 14 ноября. Причиной штрафа были публикации музыканта в социальных сетях, в них он критиков СВО. Однако свою вину Алексеев не признал.

В список иноагентов Noize MC был внесен в ноябре 2022 года. В июне 2023-го рэпера оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Он не указал свой статус при публикации поста в Сети.

В ноябре Алексеева снова получил административное наказание в размере 30 тысяч рублей. В тот раз певец не представил уполномоченному органу иноагентскую отчетность в необходимый срок.

К слову, летом текущего года активисты «Зова народа» потребовали возбудить против Noize MC уголовное дело за оправдание терроризма. Исполнитель во время концерта в Испании вышел на сцену в футболе с символикой украинского националистического батальона «Азов»**. На совести этих боевиков — множество жестоких преступлений в Донбассе. Из-за этого музыканта потребовали внести в список террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что комика Данилу Поперечного* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

* — признан иноагентом в РФ

** — террористическая организация, запрещена в России

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