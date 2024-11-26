Пакет с ногой выловили на Чернореченском мосту в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 086 0

Правоохранители ищут расчлененное тело в реке.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Санкт-Петербурга выловили пакет с ногой в ботинке. Теперь на Чернореченском мосту работают правоохранители — они ищут расчлененное тело. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, рабочие укрепляли набережную, выкладывая плиты, когда выловили пакет. В нем они увидели ногу размером от ступни до колена. При этом на конечности был ботинок. Затем они проткнули пакет, из него пошел воздух, после чего он упал с понтона в воду. В результате находка пошла ко дну.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Водолазы ищут расчлененное тело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Петербурга нашла «обедающий» перед кастрюлей труп. Сообщается, что мертвый мужчина «просидел» так около недели, пока его не обнаружили. При этом правоохранители не выявили видимых признаков насильственной смерти.

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