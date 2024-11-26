По запаху: жительница Петербурга нашла «обедающий» перед кастрюлей труп

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 10 0

Жительница Петербурга нашла тело, сидящее перед кастрюлей с головой и руками

По запаху: жительница Петербурга нашла «обедающий» перед кастрюлей труп

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Мертвый мужчина «просидел» так около недели, пока его не обнаружили.

Тело человека, сидящего в техническом помещении Теплоцентра, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал источник, вечером 25 ноября женщина услышала трупный запах, поступающий в ее квартиру. Приехавшие на место правоохранители увидели в техническом помещении тело неизвестного мужчины.

Он находился в сидячем положении, а перед ним стояла кастрюля. В ней лежала голова и руки мужчины. Медики установили, что трупу уже не меньше недели. При этом правоохранители не выявили видимых признаков насильственной смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что покрытое укусами тело школьницы обнаружили в загоне для свиней под Красноярском. Труп 17-летней девушки отправили на экспертизу с целью выяснения точной причины смерти. При этом уже появилась версия о смерти школьницы в загоне со свиньями. По версии следствия, девушка потеряла много крови после повреждения бедренной артерии.

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