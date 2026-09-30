Организатор концертов Канье Уэста подтвердил отмену шоу в Петербурге

Организатор концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге подтвердил, что выступления не состоятся в заявленные даты. Об этом Say Agency сообщила в своем Telegram-канале.

Организаторы пообещали в ближайшее время обнародовать официальное заявление о статусе проекта и дальнейших планах и отметили новость об отмене «искренним сожалением».

Возможность вернуть деньги за купленные билеты появится в понедельник, 12 октября 2026 года — подробности сообщат дополнительно.

Напомним, что концерты анонсировались на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Но 24 августа руководство площадки заявило об отсутствии договора с Say Agency, что автоматически сделало проведение шоу невозможным. Say Agency в свою очередь сообщило, что выступления отменять не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что владельцев билетов на шоу скандального американского рэпера призвали возвращать деньги за билеты. Агентство, занимавшееся организацией, ранее уточняло, что заявки на возврат принимаются только по билетам, купленным начиная с 24 августа.

Покупки, сделанные с 17 по 23 августа, организаторы считали «акционными». Они утверждали, что вернуть за них деньги можно лишь в случае официальной отмены мероприятия.

Отметим, что организаторы обязаны вернуть фанатам деньги в десятидневный срок. Отсчет начинается с того дня, когда покупатель потребовал возврат.

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