Захарова ответила, каким будет взаимодействие России и Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента «Известий» о том, каким будет дальнейшее профессиональное взаимодействие между Россией и Германией.

«Ну, мне кажется, полноформатно на этот вопрос ответит министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке. Но, на всякий случай повторю и напомню, мы всегда считали и продолжаем считать, что дипломаты действительно должны разговаривать, и должны разговаривать на разные темы, которые представляют взаимный интерес, по которым есть совпадения подходов, которые являются проблемными, по которым сохраняются разногласия», — отметила Захарова.

Также представитель МИД подчеркнула, что вне зависимости от состояния отношений между странами, российская сторона предпочитает не отказываться от самой возможности узнать мнение другой стороны, донести свою точку зрения.

Напомним, что 26 сентября впервые за четыре года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Германии Йоханнесом Вадефулем на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Еще раз повторю, Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, отметил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, что министр иностранных дел ФРГ Вадефуль, попросив инициативно о встрече на полях недели высокого уровня, предпочел вместо обмена мнениями зачитать набор обвинительных тезисов в адрес России, которые и без того хорошо известны, потому что руководство ФРГ их регулярно озвучивает», — продолжила рассуждения в рамках ответа Захарова.

По словам официального представителя МИД, считать встречу политиков началом взаимоуважительного взаимодействия нет оснований.

«Встреча на уровне министров действительно была первой за четыре года. Нет никаких оснований считать ее полноценным проявлением готовности к восстановлению конструктивного взаимоуважительного диалога», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Захарова ответила главе МИД ФРГ цитатой из Евангелия. «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями», призвала она.

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