Вайб или скуф? Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2024 года

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Портал «Грамота.ру» назвал слово «вайб» словом 2024 года

Вайб или скуф? — Слово 204 года по версии Грамоты

Фото: 5-tv.ru

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В голосовании приняли участие более четырехсот филологов из разных городов России.

Словом 2024 года по версии «Грамоты.ру» стал «вайб» (атмосфера). В голосовании приняли участие более четырехсот экспертов портала о русском языке, которые оценили 11 слов. В тройку лидеров также вошли слова «скуф» (неопрятный мужчина) и «прилет» (удар одиночного снаряда по объекту или территории).

Вайбом называют настроение или атмосферу, которые возникают из-за чего-либо или кого-либо. Молодежь очень часто заменяет этим словом общее эмоциональное состояние.

Данное слово появилось в русском языке несколько лет назад, но именно в этом году оно получило широкое распространение.

Руководитель портала Константин Деревянко метафорично описал лидеров голосования как «зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда». Это значит только одно — победила надежда!

По результатам голосования вайб набрал 256 баллов, скуф — 229, а прилет — 124.

Слова года будет добавлено в метасловарь портала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Германии озвучили «словесного монстра» из 67 букв.

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