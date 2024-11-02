В Германии озвучили «словесного монстра» из 67 букв

Оказавшаяся на первом месте конструкция означает «постановление о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».

Словарь немецкого языка DUDEN обновил список самых длинных слов. Об этом сообщает издание Bild.

На третьем месте оказался термин из 56-ти букв. Обозначает он сложную конструкцию из правил о краткосрочных мерах по безопасности энергоснабжения. Второе место у слова тоже из 56-ти букв. На русский оно переводится как община на юге острова Англии на северо-западе Уэльса.

Ну а конструкцию, которая оказалась на первом месте, произнесет наш корреспондент из Германии Маргарита Костив:

«Самое длинное немецкое слово 2024 года по версии словаря DUDEN звучит следующим образом —Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Оно состоит из 67 букв и означает „постановление о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком“. Что и говорить, в повседневной жизни это слово почти не используется».

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