«Боже, какая я жиробасина!»: как и почему Бьянка похудела на 41 килограмм

Артистка похудела на 41 килограмм за шесть месяцев.

Певица Бьянка не воспринимала себя с лишним весом. Об этом она рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов.

Артистка за небольшой промежуток времени хорошенько прибавила на фоне депрессии и гормонального сбоя. Она откровенно призналась, что заедала все эмоциональные терзания тортами, чипсами и другой вредной пищей. Через какое-то время, отражения в зеркале было не узнать, да и не хотелось, ведь тогда пришлось бы признать, что оно принадлежит звезде.

«Ела и смотрела сериалы. А потом думаю: „Боже, какая я жиробасина!“ Я настолько перестала себе нравиться, что стеснялась выйти в купальнике, чтобы поплавать», — поделилась артистка.

Бьянка также призналась, что ей в то время было крайне сложно работать, ведь выступления включают в себя большое количество танцев. Максимальный вес артистки составлял 90 килограммов при росте всего 168 сантиметров. Очевидно, что большие физические нагрузки стали просто невозможными, что стало отражаться на карьере.

Дойдя до отчаяния, звезда взяла себя в руки и все-таки обратилась за помощью к специалистам. Ей подобрали правильный курс для похудения и за всего лишь полгода она избавилась от 41 килограмма.

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