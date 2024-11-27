Грозит до двух лет: ревнивица с кувалдой решила отомстить свекрови

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Жительницу Красноярского края будут судить за повреждение имущества свекрови

Осудят за вандализм: ревнивица уничтожила имущество свекрови в Красноярском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Эксперты оценили нанесенный ущерб в 225 тысяч рублей.

Ревнивую жительницу Красноярского края будут судить за повреждение иномарки и имущества в доме свекрови. Об этом сообщили на официальном сайте МВД.

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела 48-летней уроженки области, которая из ревности дважды совершила акт нападения на личное имущество матери мужа. Примечательно в этой истории то, что яркие эмоции к свекрови возникли из-за ее же мужа, то есть наследника несчастной.

В конце января 2024 года горе-злоумышленница разбила стекло, зеркала и корпус автомобиля марки Hyundai Grand Santa Fe своей свекрови. После этого, движимая адреналином, решила не останавливаться на достигнутом и придумала продолжение своей «гениальной» мести.

В этот раз жительница Красноярского края подготовилась основательно: купила кувалду и баллончики с краской для совершения преступления. После шоппинга она отправилась на дачу матери мужа и разгромила все, что попалось на глаза. В невредимом состоянии не осталось ничего. Мебель, бытовая техника, посуда и даже стеклопакеты были уничтожены.

Представители правоохранительных органов оценили нанесенный ущерб от ее действий в 225 тысяч рублей. Следователи Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» Красноярского края направили дело на рассмотрение в суд. Теперь обвиняемой грозит до двух лет заключения, хотя свою вину она не признает и отказывается комментировать случившееся.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд арестовал сбившего пятерых пешеходов в Челябинске водителя на 15 суток.

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