Суд арестовал сбившего пятерых пешеходов в Челябинске водителя на 15 суток

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

По словам нарушителя, он не сразу понял, что произошло. Немудрено, ведь за руль он сел мертвецки пьяным.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и покинувшего место ДТП водителя арестовали на 15 суток. Об этом 26 ноября сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Признать <…> виновным в совершении административного правонарушения <…> и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — огласил решение судья.

По словам самого водителя, он не сразу осознал, что сбил людей, подумав, что задел зеркалом ограждение островка безопасности на повороте. Иначе он остановился бы, утверждает мужчина.

Накануне в Челябинске легковой автомобиль сбил пять человек, включая 11-месячного ребенка, на пешеходном переходе. Водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места ДТП, однако очевидцы бросились за ним вдогонку и блокировали машину на следующем светофоре.

Как оказалось, мужчина был мертвецки пьяным. Когда его вытащили из-за руля и пересадили в полицейский автомобиль, он успел уснуть, пока инспекторы оформляли протокол. Позднее следователям с трудом удалось допросить водителя.

Виновным в ДТП оказался 47-летний предприниматель, хозяин небольшой кондитерской. Выяснилось, что он регулярно нарушает ПДД и не раз становился виновником ДТП. В результате его очередного нарушения пострадали пять человек, у двоих из них закрытые травмы головы. К счастью, все остались живы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после аварии на перекрестке в Челябинске.

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