Токаев обозначил основные темы переговоров с Путиным в Астане

Эксклюзив 22 0

Президент обратил внимание на то, что страны объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница.

Токаев обозначил основные темы переговоров с Путиным в Астане

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

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В ходе предстоящей встречи в Астане российский президент Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудят обширный круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Об этом лидер Казахстана сообщил в своей статье, которая опубликована в «Известиях».

Подробнее читайте в статье Касым-Жомарт Токаева.

 

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