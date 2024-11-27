Токаев обозначил основные темы переговоров с Путиным в Астане
Президент обратил внимание на то, что страны объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница.
Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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В ходе предстоящей встречи в Астане российский президент Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудят обширный круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Об этом лидер Казахстана сообщил в своей статье, которая опубликована в «Известиях».
Подробнее читайте в статье Касым-Жомарт Токаева.
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