Токаев обозначил основные темы переговоров с Путиным в Астане

В ходе предстоящей встречи в Астане российский президент Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудят обширный круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Об этом лидер Казахстана сообщил в своей статье, которая опубликована в «Известиях».

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