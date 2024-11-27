Токаев: РФ и Казахстан реализовали свыше 90 проектов на сумму более $18 млрд
В числе наиболее значимых — начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане и модернизация Экибастузской ГРЭС.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
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Казахстан и Россия реализовали уже несколько десятков общих проектов, общая сумма которых превышает 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своей статье, которую 27 ноября опубликовали «Известия».
В числе наиболее значимых — начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизация Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации в некоторых регионов республики.
«Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 млрд долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения», — написал глава государства.
Из публикации следует, что в прошлом году российские компании инвестировали в Казахстан более трех миллиардов долларов, Казахстан вложил в экономику России такую же сумму.
Подробнее читайте в статье Касым-Жомарт Токаева.
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