Режиссер Эмир Кустурица заявил о планах получить российское гражданство

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Сербский артист подчеркнул, что уже считает себя россиянином.

Кустурица заявил о своем намерении получить российское гражданство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Югославский и сербский актер, кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица в эфире федерального канала сообщил, что планирует получить российский паспорт. У него уже есть гражданство Сербии и Франции. Артист отметил, что уже сейчас считает себя россиянином. А новый документ пригодится для того, чтобы снимать фильмы.

По мнению Кустурицы, РФ и Сербия недостаточно тесно и объемно сотрудничают в сфере искусства, хотя культуры жителей обоих государств особенно близки. Прежде режиссер подчеркивал, что Запад не сможет добиться отмены русской культуры. Он обещал заняться производством картины «Как я не снял «Преступление и наказание». По сюжету режиссер хочет создать кино, взяв на свои цели деньги у богача за убийство его жены.

Кустурица — режиссер с мировым именем, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, в их числе две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Он носит звание кавалера ордена Почетного легиона, члена Академии наук и искусств Республики Сербской.

Наиболее известные его работы — «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд», «Жизнь как чудо», новелла в проекте «Невидимые дети» и другие. Кустурица является участником фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. В 2019 году он срежиссировал клип для российской группы The Hatters на песню «Все сразу», съемки проходили в Болгарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин поздравил Кустурицу с 70-летием.

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