«Человек многогранного дарования»: Путин поздравил актера и режиссера Кустурицу с 70-летием

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Путин в поздравлении отметил вклад Кустурицы в понимание между народами

«Человек многогранного дарования»: Путин поздравил актера и режиссера Кустурицу с 70-летием

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

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Москва подарила деятелю культуры барельеф «Окно на восток».

Сербский актер и режиссер Эмир Кустурица — человек многогранного дарования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, в которой поздравил его с 70-летием. Текст зачитала советник посольства РФ в Сербии Наталья Клищенкова после полуночи в кино-деревне Дрвенград в горах на западе республики.

«Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник — вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов», — говорится в телеграмме.

Путин вместе с тем отметил активную общественную позицию Кустурицы, а также его вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, которые направлены на укрепление доверия и взаимопонимания между народами. К словам президента присоединились Россотрудничество и посольство России. Кустурице российская сторона подарила барельеф «Окно на восток».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кустурица прилетит в Россию для съемок фильма по творчеству русского писателя Федора Достоевскому. В новом фильме режиссер соединит сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание».

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