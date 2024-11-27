Из чего состоит такая конструкция?

Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты объектов при атаке беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы одного из институтов, который занимается вопросами безопасности.

Разработчики создали систему, которая состоит из специальных тросов и высокопрочной сетки. Такая конструкция может выдержать нагрузку бетонного блока, который весит несколько тонн.

«Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб», — отмечается в публикации.

При проведении испытаний такая система продемонстрировала высокую эффективность и надежность, добавили в статье.

СВО России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами РФ. ВСУ наибольшим числом беспилотников атаковали Ростовскую область.