Заикина победила в многоборье третьего этапа «Кубка сильнейших» среди юниорок

В Петербурге завершился третий этап «Кубка сильнейших». На соревнования по художественной гимнастике приехали более 200 участниц из десяти стран. Каждая привезла уникальную программу, особое настроение и была заряжена на победу.

Больше десяти медалей получили спортсменки, которые живут и тренируются в академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов — увидел все выступления.

Искусство движения, где ошибиться можно за долю секунды. А для безупречного выступления нужны годы тренировок.

После Казани и Москвы эстафету принимает Петербург. Третий этап «Кубка сильнейших». На помосте — юниорки и сениорки. Личницы и команды групповых упражнений из десяти стран.

До подиума — всего несколько метров. Именно здесь на тренировочном ковре гимнастки делают десятки, если не сотни повторений каждого элемента, чтобы там, на помосте осталось только одно — чистое выступление.

Всех спортсменок Академии художественной гимнастики «Небесная грация» поддерживала лично Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка вдохновляет! Подбадривает. Разбирает каждую деталь. Помогает собраться.

«Давай, иди в удовольствие. Иди, красотка, давай! Все внимательно. Не бойся ничего!» — об ращается она к воспитанницам.

Яна Заикина запомнила каждое слово и, кажется, каждую интонацию. У нее золото в многоборье среди юниорок — уже не первое в этой серии. Лучшая и в финале с обручем.

«Как говорится, хочешь медаль, иди борись, делай все смело, четко, ярко, и тогда все получится», — отмечает победительница третьего этапа «Кубка сильнейших» среди юниорок Яна Заикина.

Яна — чемпионка Европы в упражнении с лентой. Гимнастка берет точностью: сложнейшие повороты и связки исполняет без потери линии. Эта строгость помогла ей и в финалах отдельных видов — в упражнениях с мячом и булавами Яна взяла серебро!

Оттачивала каждое движение с предметом Яна под руководством Алины Кабаевой. Тренировки шли нон-стоп.

Серебро в многоборье еще у одной спортсменки Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой — Ксении Савиновой. Она — серебряный призер чемпионата Европы в упражнении с обручем.

У Ксении редкое для ее возраста самообладание, она держит амплитуду и чистоту линий до последнего элемента. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева всегда рядом — помогает настроиться и показать свой максимум.

«Все, взяла форму. Кувырок поймала. Все, внимательно, давай. С настроением, иди работай. Все, с Богом. Работай, Ксюша», — обращается к ней наставница.

Ксения стала лучшей в трех видах — упражнениях с мячом, булавами и лентой. К этому выходу готовились долго. И после таких занятий с Алиной Кабаевой успех обеспечен

«Ксюш, не прыгай к этому мячу, просто брось мяч, руками отработай. И просто к нему встань. Не надо к нему прыгать, поняла?» — учит Алина Кабаева воспитаницу.

Яна и Ксения входят в основной состав сборной России. Их тренируют Евгения Елисеева и Ольга Минигалина. На третьем месте в многоборье — гимнастка из Казахстана Анель Динишева.

«Конкуренция большая. Девочки очень дружелюбные. У меня с ними теплые отношения», — рассказывает гимнастка.

Блестяще выступила юниорская команда групповых упражнений академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой. Три золотых медали: в многоборье, и за упражнения с пятью мячами и пятью лентами! Юные спортсменки также входят в основной состав сборной страны.

«Нам очень понравилась поддержка зала. Нас очень поддерживали, все кричали, нам подарили много плакатов», — поделилась Александра Пономарева — чемпионка среди юниорок в групповых упражнениях третьего этапа «Кубка сильнейших».

Поддерживали очень тепло. Их номер с лентой под музыку Чайковского настоящая ожившая сказка. К триумфу команду привели тренер Дарья Пирогова и хореограф Вероника Шаткова.

«Я на самом деле очень довольна, потому что состав поменялся. Три человека у нас новенькие», — рассказала тренер юниорской команды групповых упражнений Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Дарья Пирогова.

Сработалась команда на тренировках. Долгие часы в зале с разбором каждого элемента принесли свои плоды. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева обращает внимание на каждую мелочь.

«Стоп, стоп, так нельзя. Послушай, Влад. Даже если у тебя лента летит — красивым шагами иди за ней», — обратила внимание Алина Кабаева.

По квоте от международной ассоциации поддержки спорта «Небесная грация» на третьем этапе выступили команды групповых упражнений из Тулы, Карелии, Волгограда, Петербурга. Шанс в спорте важен всегда, и ассоциация дает его.

«Это очень крутая возможность. Нам выступать на такой арене с такими гимнастками такого высокого уровня», — поделилась гимнастка-сеньорка команды групповых упражнений Виктория Харютина.

Но главная победа на этом старте — победа над обстоятельствами. Сениорка Варвара Топорова только в начале года перешла в академию «Небесная Грация» Алины Кабаевой. Из-за травмы — долгий перерыв. И сразу триумфальное возвращение. Золото в многоборье! Тренеры Варвары — Ирина и Алины Гусаровы.

«Люди, опять же, которые меня поддерживали, очень хорошо постарались над моей верой в себя», — отметила Варвара Топорова.

Варя лучшая в упражнениях с булавами и лентой, вторая — с мячом, и третья — с обручем. Самый трудный момент для любого, кто возвращается после травмы — это сомнение. И конечно Алина Кабаева помогает с ним справиться.

«Элемент за элементом, все контролируй, все делай по уму. Смотришь внимательно на обруч. Расслабишься, когда уйдешь с площадки. Там до конца в концентрации, поняла?» — говорит Алина Кабаева.

Серебро в многоборье у Ульяны Янус. У Александры Борисовой — она живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой — по сумме баллов — третье место, но по правилам соревнований на пьедестале могут быть только две участницы от одной страны. Поэтому бронза у Анны Каменщиковой из Белоруссии. В отдельных видах Александра Борисова взяла золото за упражнение с обручем.

Яркий этап. Следующая остановка серии — решающая. Финал «Кубка сильнейших» пройдет в Москве. Там определятся обладательницы трофея

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