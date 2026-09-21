ВС РФ поразили логистические и портовые объекты на Украине
Целями также стали газораспределительная станция и два сухогруза с грузами для ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам логистики и портовой инфраструктуры в Киевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В населенном пункте Счастливое Киевской области был поражен логистический центр «BDU Logistic». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения.
Еще одной целью стала газораспределительная станция в Боярке. Она обеспечивала подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
В Одесской области российские военные нанесли удар по сухогрузу, находившемуся в порту Одессы. Судно доставляло грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины.
Также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Измаиле, задействованные в разгрузке и хранении военных грузов. На морском переходе удар пришелся еще по одному сухогрузу, который следовал в порт Одессы с предназначенным для ВСУ грузом.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 сент
- Один вылет БПЛА лишил ВСУ четырех наблюдательных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 сент
- Дроны вскрыли тайники операторов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 сент
- Огненная ловушка. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 сент
- Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией
- 18 сент
- Дроны «выключили» «Сани» под Дружковкой. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 сент
- «Молнии» против логистики. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 сент
- Цель засекли — танк не промахнулся. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 сент
- «Баба-яга» выдала своих. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 сент
- «Акации» дали залп: укрепления ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 сент
- «Молния-2» сорвала работу ударных дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
55%
Нашли ошибку?