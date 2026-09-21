«У нас они даже живут дома»: Вадим Галыгин пугает детей бабайкой

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 55 0

Телеведущий шутит, что воображаемые создания существуют рядом с ним.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Вадим Галыгин рассказал, что пугает детей бабайкой

Шоумен Вадим Галыгин пугает детей воображаемыми существами, одно из которых — бабайка. Этим он поделился с 5-tv.ru на премьере мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы».

Телеведущий признался, что делает это «на всякий случай».

«У нас даже живут дома на всякий случай, чтоб показать. (Как будто говорит это детям. — Прим. ред.) «Помнишь, я тебе рассказывал? Вот сейчас оп, оп, смотри там!» — рассказал Вадим.

Вадим Галыгин является отцом четверых детей, Таисии, Вадима, Ивана и Луки. Мальчики родились в браке с экс-солисткой группы «Топлесс» Ольгой Вайнилович. Кроме того, в 2025 году, за год до своего 50-летия, комик стал дедушкой — первенца родила его дочь Таисия.

Картина «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» выпущена дистрибьютором игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат». Ранее 5-tv.ru рассказывал про сюжет мультфильма и о тех, кто подарил его персонажам голоса.

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