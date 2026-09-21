Гибель сына, монастырь и другая профессия: куда пропала актриса Ольга Понизова
Звезда не считает, что просто бросила кино.
Фото: legion-media/Usoev Gennady
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Актриса Ольга Понизова не снимается в кино с 2007 года
Актриса Ольга Понизова, известная зрителям по фильму «Все будет хорошо» и сериалу «Две судьбы», уже много лет не снимается в кино. Сейчас 52-летняя артистка занимается другой деятельностью, сообщает StarHit.
«У меня другая профессия уже много лет», — сказала Понизова.
Раскрывать подробности своей работы актриса не стала. Известно, что ее нынешняя деятельность связана с литературой: Понизова пишет и редактирует книги.
Последней картиной в фильмографии артистки стала лента «Ты всегда будешь со мной?», вышедшая в 2007 году. После этого новых ролей у нее не появлялось.
Одиннадцать лет назад в автомобильной аварии погиб единственный сын актрисы Никита. Девятнадцатилетний молодой человек находился в машине, которой управлял его нетрезвый приятель. Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, выжил только водитель.
После трагедии Понизова стала вести почти затворнический образ жизни и некоторое время жила при монастыре недалеко от места захоронения сына. Она регулярно приезжает на кладбище, приносит цветы и небольшие подарки.
Ранее 5-tv.ru писал о трагедии в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга. Актрисы Анны Шерлинг не стало 16 сентября после продолжительной болезни.
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