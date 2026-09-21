Гибель сына, монастырь и другая профессия: куда пропала актриса Ольга Понизова

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Василиса Власова
Василиса Власова 37 0

Звезда не считает, что просто бросила кино.

Чем занимается Ольга Понизова после гибели сына и монастыря

Фото: legion-media/Usoev Gennady

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Актриса Ольга Понизова не снимается в кино с 2007 года

Актриса Ольга Понизова, известная зрителям по фильму «Все будет хорошо» и сериалу «Две судьбы», уже много лет не снимается в кино. Сейчас 52-летняя артистка занимается другой деятельностью, сообщает StarHit.

«У меня другая профессия уже много лет», — сказала Понизова.

Раскрывать подробности своей работы актриса не стала. Известно, что ее нынешняя деятельность связана с литературой: Понизова пишет и редактирует книги.

Последней картиной в фильмографии артистки стала лента «Ты всегда будешь со мной?», вышедшая в 2007 году. После этого новых ролей у нее не появлялось.

Одиннадцать лет назад в автомобильной аварии погиб единственный сын актрисы Никита. Девятнадцатилетний молодой человек находился в машине, которой управлял его нетрезвый приятель. Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, выжил только водитель.

После трагедии Понизова стала вести почти затворнический образ жизни и некоторое время жила при монастыре недалеко от места захоронения сына. Она регулярно приезжает на кладбище, приносит цветы и небольшие подарки.

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга. Актрисы Анны Шерлинг не стало 16 сентября после продолжительной болезни.

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