ЦИК обработала более 90% голосов выборов в Государственную думу России

Четыре партии преодолели минимальный порог для того, чтобы войти в состав нового, девятого созыва.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 90,43% голосов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
По их информации, в состав Госдумы девятого созыва уже прошли четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Представители этих организаций уже были частью нынешнего состава парламента. Однако пока барьер в 5% не преодолела еще одна партия, члены которой заседали в российской думе — «Справедливая Россия».
По предварительным данным, больше всех голосов набрала «Единая Россия» — 57,86%. Второе место заняла КПРФ — 13,84%, затем ЛДПР — 8,9% и замыкают четверку лидеров «Новые люди» с 7,94%. У «Справедливой России» — 4,95% головой.
При этом в дистанционном голосовании второй по популярности после «Единой России» стала партия «Новые люди» — 15,42%, КПРФ набрала чуть больше 12%, а ЛДПР почти 11%.
Выборы в Госдуму России проходили с 18 по 20 сентября.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что первое заседание парламента в новом составе пройдет на тридцатый день после выборов, то есть 19 октября. Но есть вероятность, что Госдума может быть созвана досрочно по указу президента РФ.
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