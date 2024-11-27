В селе Звонаревка состоялась церемония прощания с Бранденбургской Мадонной
В селе Звонаревка состоялась церемония прощания с ветераном ВОВ Марией Лиманской
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru
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Участница Великой Отечественной войны умерла в возрасте 100 лет.
Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Марией Лиманской, также известной, как Королева Бранденбургских ворот и Бранденбургская Мадонна, состоялось сегодня, 27 ноября, в саратовском селе Звонаревка.
На церемонии были показаны отрывки интервью со знаменитой героиней войны, фотография, которая в 1945 году облетела весь мир.
Скромная советская девушка, которая добровольцем ушла на фронт в 1942 году, в первые дни после победы помогала регулировать движение на дорогах взятого красной армией Берлина. Жизнерадостная регулировщица, пережившая все ужасы войны, стала одним из символов великой Победы.
О смерти Лиманской стало известно 26 ноября — она ушла из жизни в возрасте 100 лет. Свой вековой юбилей актриса успела отметить в апреле этого года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире.
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