Путин поставил задачу улучшить подготовку квалифицированных кадров в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 18 0

В этом направлении важную работу проводит Национальный совет при президенте по профессиональным квалификациям.

Путин поставил задачу улучшить подготовку квалифицированных кадров в России

Фото: 5-tv.ru

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Перед нашей страной стоит задача улучшить подготовку специалистов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Х Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России».

Путин акцентировал внимание на том, что форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для обсуждения, в том числе путей укрепления российского кадрового потенциала.

«Впереди важные, масштабные задачи, призванные качественно улучшить систему подготовки квалифицированных специалистов, учитывающую требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня», — цитирует президента сайт Кремля.

По словам президента, людей нужно обеспечить возможностью воплощать в жизнь свой потенциал, демонстрировать свои навыки на практике и изучать новые области деятельности. Путин отметил, что благодаря усилиям Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям удается успешно утверждать стандарты.

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