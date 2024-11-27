Генпрокурор Краснов провел личный прием жителей Челябинской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Глава надзорного ведомства принял около 30 заявителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Генеральная прокуратура РФ5-tv.ru

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел личный прием жителей Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках встречи Краснов принял около 30 заявителей.

«Личное участие Игоря Краснова потребовалось в решении проблем, связанных с предоставлением мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, ненадлежащим состоянием автомобильных дорог, нарушениями жилищных прав детей-сирот, законодательства в сфере обращения с отходами», — отметили в пресс-службе.

Заявители также обратились с просьбами, связанными с поддержкой многодетных семей, обеспечением проездных документов для маломобильных граждан, гарантией доступной медицинской помощи, совершенствованием законодательства об исполнительном производстве.

Кроме того, значительная часть обращений касалась нарушений закона в сфере жилищно-коммунальных услуг, включая вопросы расселения граждан из аварийных домов.

Ранее глава надзорного ведомства прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Поездка Краснова началась с возложения цветов к Вечному огню. Данный визит позволит получить объективное представление о ситуации с правопорядком в регионе, а также о соблюдении конституционных прав его жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генпрокурор России Игорь Краснов побывал в Ташкенте с рабочим визитом.

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