Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Ташкент с рабочим визитом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в столицу Узбекистана Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«У трапа самолета его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов и Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев», — уточняется на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что визит Краснова в Ташкент был организован по инициативе узбекистанской стороны. В рамках встречи коллеги обсудят продолжение двустороннего сотрудничества, а также обговорят свои соображения по совершенствованию механизмов для защиты граждан и борьбы с преступностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов посещал с рабочим визитом Азербайджан. В рамках поездки он принял участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств — участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29).

В ходе саммита коллеги обсудили способы борьбы с экологическими преступлениями, которые оказывают непосредственное влияние на изменение климата.