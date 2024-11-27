Генпрокурор РФ Краснов пообещал решить вопросы бизнеса в Челябинской области

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел встречу с представителями бизнеса в Челябинской области и пообещал решить их проблемы.

На встрече с представителями малого и среднего бизнеса Краснов заявил, что проверит сферы строительства, аренды зданий, электроснабжения, исполнение контрактов муниципалами, а также оценит качество оказания государственных услуг.

«Создание здесь благоприятных условий ведения бизнеса является фундаментом успешного формирования экономики крупного промышленного региона, что очень важно и для развития производственного потенциала всей страны», — подчеркнул генпрокурор.

Краснов уже успел жестко высказаться о состоянии жилищно-коммунального хозяйства региона. Он лично встретился с жителями, которые получили возможность задать главе надзорного ведомства волнующие их вопросы.

В самом начале своего визита в южноуральскую столицу генпрокурор возложил венок к Мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Краснов посетил с рабочим визитом Ташкент. Поездка была инициирована узбекистанской стороны для обсуждения двустороннего сотрудничества.