Россия планирует наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Путин: РФ планирует наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан
Фото: © РИА Новости/Павел Львов
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Владимир Путин обсудил вопросы сотрудничества на совместной конференции с Касымом-Жомартом Токаевым.
Россия планирует увеличить объемы поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе государственного визита в Астану.
«С прошлого года газ из России прокачивается через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать», — отметил российский лидер.
Президент рассказал, что на данный момент обсуждается сотрудничество в энергетической сфере, в частности, реализация проекта по строительству трех современных тепловых электростанций.
Россия также помогает Казахстану в строительстве русскоязычных учебных учреждений, и в ближайшее время будут открыты три школы, добавил Путин.
Визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.
Как и ожидалось, по итогам визита лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.
Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Токаев поучаствовали в создании картины об отношениях России и Казахстана.
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