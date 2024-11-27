Россия планирует наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Путин: РФ планирует наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Путин заявил о плане наращивать поставки газа из РФ в Узбекистан через Казахстан

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Владимир Путин обсудил вопросы сотрудничества на совместной конференции с Касымом-Жомартом Токаевым.

Россия планирует увеличить объемы поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе государственного визита в Астану.

«С прошлого года газ из России прокачивается через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать», — отметил российский лидер.

Президент рассказал, что на данный момент обсуждается сотрудничество в энергетической сфере, в частности, реализация проекта по строительству трех современных тепловых электростанций.

Россия также помогает Казахстану в строительстве русскоязычных учебных учреждений, и в ближайшее время будут открыты три школы, добавил Путин.

Визит Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.

Как и ожидалось, по итогам визита лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Токаев поучаствовали в создании картины об отношениях России и Казахстана.

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