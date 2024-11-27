Мост дружбы: Путин и Токаев поучаствовали в создании картины об отношениях России и Казахстана

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Путин и Токаев нарисовали мост между Россией и Казахстаном

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президенты двух стран добавили штрихи к работе художника.

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита российского лидера в Астану приняли участие в создании картины о дружбе двух стран. 

В ходе посещения резиденции Токаева Акорда президенты добавили несколько штрихов к работе девушки-художника. Она рассказала, что на ее картине есть узнаваемые символы России и Казахстана. Мост — символ тесного сотрудничества стран. Также на картине изображено светлое небо, символизирующее совместное будущее народов.

«Эта картина называется „Мост дружбы“. Как вы видите, с левой стороны находится Акорда, с левой стороны — Кремль. Это символы государственности наших стран. Между ними находится мост дружбы. Это говорит о дружбе наших народов — России и Казахстана. Большую часть картины занимает небо, оно говорит о светлом будущем», — рассказала девушка.

Визит Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.

Ожидается, что по итогам визита будут подписаны совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Токаев назвал Казахстан надежным союзником России в непростое время. Он также поблагодарил Владимира Путина за визит в Астану.

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Мост дружбы: Путин и Токаев поучаствовали в создании картины об отношениях России и Казахстана

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