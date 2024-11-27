Мост дружбы: Путин и Токаев поучаствовали в создании картины об отношениях России и Казахстана

Президенты двух стран добавили штрихи к работе художника.

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита российского лидера в Астану приняли участие в создании картины о дружбе двух стран.

В ходе посещения резиденции Токаева Акорда президенты добавили несколько штрихов к работе девушки-художника. Она рассказала, что на ее картине есть узнаваемые символы России и Казахстана. Мост — символ тесного сотрудничества стран. Также на картине изображено светлое небо, символизирующее совместное будущее народов.

«Эта картина называется „Мост дружбы“. Как вы видите, с левой стороны находится Акорда, с левой стороны — Кремль. Это символы государственности наших стран. Между ними находится мост дружбы. Это говорит о дружбе наших народов — России и Казахстана. Большую часть картины занимает небо, оно говорит о светлом будущем», — рассказала девушка.

Визит Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.

Ожидается, что по итогам визита будут подписаны совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Токаев назвал Казахстан надежным союзником России в непростое время. Он также поблагодарил Владимира Путина за визит в Астану.