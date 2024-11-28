На Урале живодеры сняли на видео жестокое убийство котов

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 35 0

Предполагаемые душегубы работали на ферме — больше не работают.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Impact Press Group; 5-tv.ru

Двое живодеров жестоко убили котов в Алапаевском районе Свердловской области. Материалы предоставил источник 5-tv.ru.

Как сообщила 5-tv.ru одна из местных жительниц, подозреваемые в кровавом убийстве животных работали на ферме.

«Так жестоко с котиками поступили из-за того, что они съели сосиску. После этого инцидента говорили, что их уволили», — говорит девушка.

Живодеры пинали, били и всячески издевались над животными. Одному из несчастных размозжило голову.

Когда парни поняли, что истекающие кровью коты умерли, то они весело посмеялись и выбросили трупы за дверь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убитую в свинарнике под Красноярском школьницу изнасиловали перед смертью. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая неприязнь к отцу погибшей девушки, решил отомстить семье и уничтожить скот. Злоумышленник проник в помещение, где содержались животные, и столкнулся с 17-летней девушкой, которая в тот момент их кормила.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:42
Небывалый снегопад: в Южной Корее произошло ДТП с 53 автомобилями
2:24
«Главное, самому себе не лгите»: чем Маска восхитил Достоевский
2:04
«Чума»: Арбенина прокомментировала свое падение на концерте в Петербурге
1:50
В Петербурге пристав напал на адвоката с инвалидностью
1:32
На Урале живодеры сняли на видео жестокое убийство котов
1:20
Казнивший идеолога Холокоста палач умер в Израиле

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
Башкирский Хатико: собака четыре дня ждет хозяина, утонувшего на ее глазах
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год