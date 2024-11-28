На Урале живодеры сняли на видео жестокое убийство котов

Двое живодеров жестоко убили котов в Алапаевском районе Свердловской области. Материалы предоставил источник 5-tv.ru.

Как сообщила 5-tv.ru одна из местных жительниц, подозреваемые в кровавом убийстве животных работали на ферме.

«Так жестоко с котиками поступили из-за того, что они съели сосиску. После этого инцидента говорили, что их уволили», — говорит девушка.

Живодеры пинали, били и всячески издевались над животными. Одному из несчастных размозжило голову.

Когда парни поняли, что истекающие кровью коты умерли, то они весело посмеялись и выбросили трупы за дверь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убитую в свинарнике под Красноярском школьницу изнасиловали перед смертью. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая неприязнь к отцу погибшей девушки, решил отомстить семье и уничтожить скот. Злоумышленник проник в помещение, где содержались животные, и столкнулся с 17-летней девушкой, которая в тот момент их кормила.