Шесть человек пострадали в результате аварии в Ленобласти

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Среди них — четверо несовершеннолетних.

Шесть человек пострадали в результате аварии в Ленобласти

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области

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При падении рейсового автобуса в Ленобласти пострадало шесть человек, включая четырех детей. По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением в результате чего свалился в кювет. Об этом сообщает местный Следственный комитет.

«Всего в автобусе находились 11 человек, шесть из них пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

На место прибыли следственно-оперативные группы и скорая помощь. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Автобус следовал по маршруту Тихвин-Кочково.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности статье 238 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли в результате лобового столкновения на мосту в Новосибирске. Водитель иномарки с двумя пассажирами выехал на встречную полосу. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Windom ехал по мосту в сторону улицы Зыряновская. На дамбе он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, после чего врезался.

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