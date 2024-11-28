Шесть человек пострадали в результате аварии в Ленобласти

При падении рейсового автобуса в Ленобласти пострадало шесть человек, включая четырех детей. По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением в результате чего свалился в кювет. Об этом сообщает местный Следственный комитет.

«Всего в автобусе находились 11 человек, шесть из них пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

На место прибыли следственно-оперативные группы и скорая помощь. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Автобус следовал по маршруту Тихвин-Кочково.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности статье 238 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли в результате лобового столкновения на мосту в Новосибирске. Водитель иномарки с двумя пассажирами выехал на встречную полосу. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Windom ехал по мосту в сторону улицы Зыряновская. На дамбе он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, после чего врезался.