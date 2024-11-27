Три человека погибли в результате лобового столкновения на мосту в Новосибирске

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 46 0

Водитель иномарки с двумя пассажирами выехал на встречную полосу.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Госавтоинспекции Новосибирской области/gibddnso; 5-tv.ru

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Два пассажира и водитель иномарки погибли в ДТП на дамбе Октябрьского моста в Новосибирске. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины аварии. Известно, что это было лобовое столкновение.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Windom ехал по мосту в сторону улицы Зыряновская. На дамбе он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, после чего врезался в Toyota Verso. Все, кто был в салоне первого авто, погибли, второй шофер пострадал, степень тяжести травм не уточняется.

«В результате произошедшего в автомобиле Toyota Windom погибли три человека, в том числе водитель. Возраст и личности устанавливаются. Водителю Toyota Verso оказывается медицинская помощь», — заявил начальник Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Новосибирску Игорь Новиков.

Ранее 5-tv.ru писал об инциденте, произошедшем в Челябинске. Пятеро человек оказались под колесами легковушки на пешеходном переходе, в их числе 11-месячный ребенок. Не остановившись, водитель скрылся с места ДТП. На днях он предстал перед судом.

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