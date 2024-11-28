Выгодно или нет? Сколько можно зарабатывать на донорстве спермы в России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Донорам спермы в России платят до 40 тысяч рублей в месяц

Сколько можно зарабатывать на донорстве спермы в России

Фото: 5-tv.ru

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Какое количество биоматериала может сдавать мужчина в месяц?

Российские мужчины могут зарабатывать до 40 тысяч рублей в месяц на донорстве спермы. Об этом рассказала генеральный директор Репробанка Татевик Мкртчян в беседе с URA.RU.

Никаких ограничений по количеству сданного материала нет. Но распространяется это на тех мужчин, кто еще не достиг 35 лет. При этом, чтобы биоматериал приняли, необходимо его соответствие всем стандартам.

«В месяц сумма дохода от сдачи эякулянта может достигать 40 тысяч рублей», — говорит Мкртчян.

Сдавать сперму можно хоть два раза в неделю, но часть выплат за свои старания донор получит лишь тогда, когда его материал пройдет карантин. Длится этот период около шести месяцев.

Чтобы эякулянт был хорошего качества, перед процедурой стоит воздерживаться от интимной близости не меньше трех дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о каких правовых тонкостях необходимо помнить всем, кто решился на процедуру ЭКО.

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