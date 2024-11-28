Жвачка не понадобится: какие продукты помогут устранить неприятный запах изо рта

Некоторые из них напрямую воздействуют на вредоносные бактерии.

Свежие овощи и фрукты способны избавить от неприятного запаха изо рта. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-стоматолог Иван Рузин.

Эксперт отметил, что продукты, в зависимости от своих свойств, по-разному влияют на полость рта, в том числе и на ее чистоту. Так, например, свежие яблоки, морковь и сельдерей очищают зубы благодаря своей текстуре и антиоксидантам, содержащихся в их мякоти. А вот цитрусовые влияют на слюноотделение, способствуя естественному очищению полости рта и препятствуя размножению бактерий. Более того, апельсины и лимоны богаты витамином С, который укрепляет десны и обладает противомикробным действием.

Также врач посоветовал добавить в свой рацион побольше зелени, например, петрушку или базилик. Дело в том, что хлорофилл в этих растениях действует как природный аналог дезодоранта, подавляя деятельность бактерий.

Кроме того, стоит обратить внимание на продукты, богатые пробиотиками. Например, йогурт и кефир. Они помогают нормализовать уровень сероводорода в организме и привести в порядок микрофлору ротовой полости и кишечника.

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