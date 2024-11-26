Немедленно уберите это из холодильника: какие продукты провоцируют развитие рака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 88 0

Диетолог Кабанов: алкоголь и специи могут стать причиной развития опухолей

Россиянам назвали провоцирующие рак продукты

Фото: 5-tv.ru

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Диетолог рассказал, от какой еды следует воздержаться, чтобы сохранить здоровье.

Алкоголь, острая или соленая рыба, а также красное мясо могут спровоцировать развитие рака. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

По его словам, неправильное питание способно стать причиной возникновения онкологии, например, желудочно-кишечного тракта, груди или простаты. Особенно стоит опасаться некоторых продуктов.

«Чрезмерное употребление спиртных напитков провоцирует рак ротовой полости, пищевода и печени. Жгучие специи могут стать причиной появления опухолей во рту и носу, однако в умеренном количестве они не навредят. А преобладание в рационе красного мяса связано с заболеваниями прямой кишки», — объяснил диетолог.

Как подчеркнул диетолог, нежелательно употреблять слишком горячие еду и напитки, поскольку из-за температуры они способны травмировать кишечник. Кроме того, необходимо следить за состоянием пищи, чтобы на ней не появлялась плесень, которая выделает афлатоксины — вещества, вызывающие рак печени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ни в коем случае нельзя делать при боли в животе.

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